Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı. Saçlarını iki yandan ören Norveçli golcü için, "Gerçek bir Viking" yorumları yapıldı.

Premier Lig devi Manchester City formasıyla fırtınalar estiren Erling Haaland, bu kez saha içindeki çılgın başarısıyla değil yeni imajıyla gündem oldu.

SAÇLARINI ÖRDÜRDÜ

22 yaşındaki Erling Haaland eskiden toplayarak kullandığı saçlarında büyük bir değişikliğe gitti. Norveçli gol makinesi, saçlarını iki yandan ördürdü. Haaland'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"VİKİNG" YORUMU YAPILDI

Haaland'ın yeni tarzı birçok kişi tarafından oldukça beğeni toplarken "Viking" yorumlarında bulunuldu. Norveçli futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 38 maçta 44 gol ve 5 asistlik katkı vererek inanılması güç bir performansa imza attı.

Haaland'ın yeni imajı:

Haaland'ın eski hali

Sosyal medyada gelen yorumlar:

"Gerçek Viking"

"Kardeşim, Vikinglere benziyorsun"

"Vikinge benziyor"

"Şimdi gerçek bir Viking gibi görünüyor"