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Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor

Spor Haberleri

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı. Saçlarını iki yandan ören Norveçli golcü için, "Gerçek bir Viking" yorumları yapıldı.

Premier Lig devi Manchester City formasıyla fırtınalar estiren Erling Haaland, bu kez saha içindeki çılgın başarısıyla değil yeni imajıyla gündem oldu.

SAÇLARINI ÖRDÜRDÜ

22 yaşındaki Erling Haaland eskiden toplayarak kullandığı saçlarında büyük bir değişikliğe gitti. Norveçli gol makinesi, saçlarını iki yandan ördürdü. Haaland'ın yeni tarzı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"VİKİNG" YORUMU YAPILDI

Haaland'ın yeni tarzı birçok kişi tarafından oldukça beğeni toplarken "Viking" yorumlarında bulunuldu. Norveçli futbolcu bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 38 maçta 44 gol ve 5 asistlik katkı vererek inanılması güç bir performansa imza attı.

Haaland'ın yeni imajı:

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyorHaaland'ın eski hali

Sosyal medyada gelen yorumlar:

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor"Gerçek Viking"

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor"Kardeşim, Vikinglere benziyorsun"

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor"Vikinge benziyor"

Bu halini unutun! Haaland'ın radikal imaj değişikliği sonrası herkes aynı yorumu yapıyor"Şimdi gerçek bir Viking gibi görünüyor"

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Manchester City FC Erling Haaland Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Yıldırım:

arkadan kızlara benziyor dikkat etsin kendine :)

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TC Naci BÜYÜKKAL:

Pek yakışmamış :D

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