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Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı

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Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olan ve kariyerinin son döneminde MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, futbolu bırakacağı takımı açıkladı. Arjantinli yıldız, "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle kariyerini Amerika'da noktalayacağını duyurdu.

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbol kariyerinin son dönemini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLU BIRAKACAK OLMAK BENİ KORKUTUYOR"

ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyuncu bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.

Bu haber hayranlarını üzecek! Messi'den beklenmedik emeklilik kararı

AMERİKADA EMEKLİ OLACAK

Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.

KARİYERİ

Sayısız başarıya imza atan efsane futbolcu; Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Veysel null:

Lionel Messi aldığı son iki altın topu haketmedi bence. Lionel Messi ye saygı duyuyordum ama altın topları haketmeden alınca ona duyduğum saygı azaldı. 2020 miydi neydi lewandowski nin hakkı olan kupa messi ye verildi. Aldığı son altın topu da hak etmedi her dünya kupasını alan oyuncuya altın top mu veriliyor? Dünya kupası harici bir başarısı yoktu şampiyonlar Ligi'nde ve Fransa Ligi'nde. Bence son iki altın topu haketmedi benim görüşüm bu. Başkalarının düşüncesi kendine...

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Veysel null:

lewandowski nin hakkı olan kupa değil pardon altın top dicektim orda. lewandowski gol rekoru kırmıştı şampiyonlar Ligi'nde de kendi Ligi'nde de

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yanıt1
metin sarıca:

Messi bir ödüle adaysa alır,2+2=4se bu da aynen böyle geçerlidir. Messi futbolun yaşayan efsanesidir,onu izlemek büyük zevk.

yanıt0
yanıt3
Veysel null:

metin sarıca sırf Ronaldo yu saf dışı bırakmak amaçlı verdiler o ödülü. Yoksa kör kütük insanlar bile bilir 2020 yılında lewandowski nin hakettiğini :)

yanıt2
yanıt0
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