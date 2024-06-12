Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olan ve kariyerinin son döneminde MLS takımlarından Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, futbolu bırakacağı takımı açıkladı. Arjantinli yıldız, "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle kariyerini Amerika'da noktalayacağını duyurdu.
Futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbol kariyerinin son dönemini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren Lionel Messi, emeklilik ihtimali ve futbolu bırakacağı takım üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"FUTBOLU BIRAKACAK OLMAK BENİ KORKUTUYOR"
ESPN'e konuşan Messi, "Antrenman ve maçlarda eğleniyorum. Hayatım boyuncu bunu yaptım. Futbolu bırakmaya hazır hissetmiyorum. Bir gün hepsinin biteceği korkusu hep benimle birlikte" dedi.
AMERİKADA EMEKLİ OLACAK
Samimi açıklamalarda bulunan Arjantinli yıldız, hayranlarını üzecek emeklilik kararını "Inter Miami benim son kulübüm olacak gibi görünüyor" sözleriyle duyurdu.
KARİYERİ
Sayısız başarıya imza atan efsane futbolcu; Barcelona, PSG ve Inter Miami formalarıyla kariyeri boyunca 904 maça çıktı ve 735 gol, 355 asistlik performans sergiledi.