Enkaz altındaki Atsu ile ilgili kahreden gerçek! Son saniyede golü atmasa her şey bambaşka olacaktı

Hatayspor'un idari menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kaldığı düşünülen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile ilgili açıklamada bulundu. Son oynanan Kasımpaşa maçının galibiyeti getiren Atsu'nun bu golü atmamış olsaydı o gece Türkiye'den ayrılacağını belirten İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi." ifadelerini kullandı.

Hatay'ı vuran depremde yaşadığı bina yıkılan ve kendisinden bir daha hiçbir şekilde haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili kulübün idari menajeri Fatih İlek, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

"AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ"

Atsu'nun Kasımpaşa maçında gol atmamış olsaydı Türkiye'den gideceğini belirten İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası." dedi.

Christian Atsu

"TAM ANLAMIYLA TRAJEDİ"

Yaşananları trajedi olarak yorumlayan İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün de depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." şeklinde konuştu.

ATSU SON SANİYEDE GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti. Hatay'a galibiyeti getiren golü ise 90+7. dakikada Christian Atsu serbest vuruştan kaydetmişti. Gol sonrası Hatayspor cephesinde büyük bir sevinç yaşanmış ve başta Volkan Demirel olmak üzere tüm takım Atsu'yu tebrik etmişti.