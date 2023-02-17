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Enkaz altındaki Atsu ile ilgili kahreden gerçek! Son saniyede golü atmasa her şey bambaşka olacaktı

Spor Haberleri

Hatayspor'un idari menajeri Fatih İlek, depremin ardından enkaz altında kaldığı düşünülen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile ilgili açıklamada bulundu. Son oynanan Kasımpaşa maçının galibiyeti getiren Atsu'nun bu golü atmamış olsaydı o gece Türkiye'den ayrılacağını belirten İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'Gitmeyeyim, burada kalayım' dedi." ifadelerini kullandı.

Hatay'ı vuran depremde yaşadığı bina yıkılan ve kendisinden bir daha hiçbir şekilde haber alınamayan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili kulübün idari menajeri Fatih İlek, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Atsu'nun Kasımpaşa maçında gol atmamış olsaydı Türkiye'den gideceğini belirten İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı. Maçtan sonra o kadar büyük bir birliktelik oluşmuştu ki, Volkan hocanın onu kucaklaması, saha içi ve soyunma odasındaki sevinçleri gözümün önünden gitmiyor. Kader noktası burası." dedi.

Enkaz altındaki Atsu ile ilgili kahreden gerçek! Son saniyede golü atmasa her şey bambaşka olacaktıChristian Atsu

Yaşananları trajedi olarak yorumlayan İlek, "Uçak bileti vardı; ama iyi oynayıp, golü attığı için gitmekten vazgeçti. Yaşadığı coşkudan sonra 'gitmeyeyim, burada kalayım' dedi. En mutlu olduğu gün de depreme yakalandı. Akşam 23.00'te uçağı vardı. İstanbul, sonrasında Fransa'ya gidecekti. Vazgeçti, tam anlamıyla bir trajedi oldu." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etmişti. Hatay'a galibiyeti getiren golü ise 90+7. dakikada Christian Atsu serbest vuruştan kaydetmişti. Gol sonrası Hatayspor cephesinde büyük bir sevinç yaşanmış ve başta Volkan Demirel olmak üzere tüm takım Atsu'yu tebrik etmişti.

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Christian Atsu Deprem Spor Haberler

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Yorumlar (3)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Enkaz başına ne bir yönetici nede başkan kimse gitmedi, resmen yalnız bırakıldı yardımcı antrenör ile Atsu

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corci:

o yüzden bazen şer de hayır vardır. Hemen bir şeye üzülüp kahrolmayın.

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Hüseyin Taşkın GÜLER:

Allahım sen büyüksin. İnsanlığa bir daha böyle büyük afetler verme ya rabbim. Depremde Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum ya rabbim :(

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