Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
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Futbolun beşiği diye adlandırılan İngiltere Premier Lig'inde Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Everton ile oynanan maçta yediği golle gündem oldu. Sakatlığı bulunan Andre Onana'nın yokluğunda kalesini koruyan Bayındır, maçın 75. dakikasında ters köşeye giden topa yetişemedi ve gol yedi.

Sakatlığı bulunan Andre Onana'nın yokluğunda Manchester United'ın kalesini koruyan Altay Bayındır, Everton'la oynanan maçta talihsiz bir an yaşadı.

ALTAY'IN YEDİĞİ GOL OLAY OLDU

Manchester United, ABD'de düzenlenen Premier Lig Yaz Serisi'nde Everton ile karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadelede Altay Bayındır'ın maçta yediği gol, ülke basınında gündem oldu.

TEPKİ YAĞIYOR

75. dakikada hızlı gelişen Everton atağında ceza sahası ön çizgisine çevrilen topu McNeil kontrol etti. Tam bu esnada Diallo'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Heaven'a da çarpıp Altay Bayındır'ın bakışları arasında ters köşeye gitti.

Hamle yapmakta geç kalan Altay Bayındır hiç beklemediği yere giden topa yetişemedi ve izlemekle yetindi. İngiliz taraftarlar geçtiğimiz sezon çok fazla hata yapan Onana'dan eldivenleri alamayan Altay için sert eleştirilerde bulundu. Kaleci konusunda şanssız olduklarını ifade eden Manchester United taraftarları bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

İşte gol;

Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali

Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıfatih.imrak:

uydurmayın çarpa çarpa gol oluyor,Ya futbolu bilmiyorsunuz yada sadece haber olsun diye paylaşım yapıyorsunuz.B.klamayın herkesi herşeyi

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Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

nasıl da aşağılık bir başlık atmışsınız. Rezilsiniz Haberler.com

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Haber YorumlarıCool Black:

Altaylılar bir durum yok ki maçta. İlk ofsayttan yediği golde geç çıkmış onun dışında sıkıntı yok

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Haber YorumlarıManchini:

Bu haberler.com un ya fenerbahçe ile sıkıntısı var yada Türklerle ilgili bir sıkıntısı var kıçı yanmış kedi gibi başlık attığına göre

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

o golü her kaleci yer ama söz konusu Fenerbahçeli eski futbolcu olunca skandal olur...Algınız batsın

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