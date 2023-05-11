Barcelona hapı yuttu! Arda Turan transferinden ağır ceza

Eski hakem teknik kurulu Negreira'nın şirketine yaptığı ödemeler sebebiyle davalarla boğuşan Barcelona'nın, transferlerde usulsüzlük yaptığına yönelik suçlamalardan 15,7 milyon euro ceza aldığı iddia edildi. Dosyanın içinde Arda Turan transferi de var.

İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın şirketine büyük bir ödeme yaptığı tespit edilen Barcelona, şimdi de transferlerde usulsüzlükle suçlanıyor.

15 MİLYON EURO

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Katalan devi için dosya açan vergi dairesi, 15 milyon 700 bin euro para cezası kesti.

VERGİLENDİRMEDE USULSÜZLÜK

Transfer edilen futbolcuların tazminatlarındaki Alex Song (3 milyon 500 bin euro), Arda Turan (1 milyon 312 bin euro) vergilendirmedeki usulsüzlüklerden dolayı 15 milyon euro para cezası geldi. Hazine müfettişleri, uçak ve araba maliyetlerinin futbolcuların maaşlarının bir parçası olarak sayılamayacağını iddia ediyor ve bu nedenle bunları kural ihlali olarak tanımlıyor.

BÜYÜK CEZA YOLDA

Barcelona'ya bu suçlamalardan büyük cezalar gelme ihtimali hayli fazla. Puan silme başta olmak üzere, küme düşme ve 5 yıl ligden men gelme cezaları gündemde.