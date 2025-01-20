Bu gece İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensip anlaşmasına vardı. Carlos'un bu gece İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Sarı lacivertli takım, Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Premier Lig takımı Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncusu Diego Carlos ile prensipte anlaşmaya vardı.

BU GECE GELİYOR

Fenerbahçe, bu gece İstanbul'a gelmesi beklenen Brezilyalı stoperle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Carlos'un, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Brezilyalı stoper sağlık kontrollerinden sonra resmi imzayı atacak.

ÖDENECEK BONSERVİS ÜCRETİ

Sarı lacivertli takım, Aston Villa'dan Diego Carlos'un transferi için 11 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek. Bu tutar, 4 yıl boyunca taksitler halinde ödenecek.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

KOÇ ailesi Türkiye ye zarar vermeye devam ediyor. Memleketin paralarını yabancı çöplere vermeyi sürdürüyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıYasar Unal:

Adamı seyretmedim. Nasıl bir futbolcu olduğunu bilmiyorum o yüzden. Luciano gibi bir adamsa itirazım yok. Ama genel kanaatim bir takıma bir brezilyalı yeter. Bizde Fred bu kontenjanı dolduruyor. Şahsen hızlı, hava toplarında etkili, kademe anlayışı gelişmiş Avrupa menşeli bir stoper alınmasının iyi olacağını düşünüyorum.

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Haber YorumlarıTalip Kabaoglu:

Ulan samaiet o salak hayitalarına devam etmese oynayacaktı buntkm da inanılır gibi değil

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Haber YorumlarıMehmet Deniz:

Yaşlı oyunculara bu paraları veren tek takım Fenerbahce inanilir gibi değil.Sizin futbol bilgisinin taaa içine

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