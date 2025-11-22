Haberler

'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' Kampanyası Mardin'de Öğrencilerle Buluştu

'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' Kampanyası Mardin'de Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaşlı gönüllüler, 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' kampanyası çerçevesinde Mardin Dargeçit'te öğrencilere forma ve spor malzemeleri dağıttı. Kampanya, Türkiye genelindeki iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başlayarak Anadolu'ya yayılmayı sürdürüyor.

-'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' kampanyası minik yüreklerle buluştu

Özcan ALTUNKAYA / MARDİN, - BEŞİKTAŞLI gönüllüler, 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim' kampanyası kapsamında Mardin Dargeçit'te öğrencileri siyah-beyaz formalar ve spor malzemeleriyle buluşturdu. Kampanya Ankara, Hatay ve Sivas'ın ardından Türkiye'nin dört bir yanında iyilik yolculuğunu büyüterek sürdürecek.

Beşiktaşlı gönüllülerin başlattığı "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası, Anadolu'daki dayanışma yolculuğuna Mardin'de devam etti. Afyonkarahisar'ın ardından bu kez Mardin Dargeçit Kılavuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Beşiktaş formaları ve spor malzemeleri hediye edildi.

İstanbul'da başlayan kampanya, " İstanbul'dan Mardin'e uzanan bir sevgi köprüsü" kurarak Beşiktaş sevgisini Anadolu'ya taşıdı. Etkinlik, BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu, Mardin Beşiktaşlılar Derneği, Beşiktaş Platformu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğiyle hayata geçirildi.

BİR FORMA, BİR UMUT, BİR ÇOCUK, BİR GELECEK

Etkinlik kapsamında gönüllüler, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek'i ziyaret ederek programa anlamlı bir başlangıç yaptı. Ardından düzenlenen forma dağıtım töreni, adeta birlik ve dayanışmanın güçlü bir fotoğrafına dönüştü.

Törene; Ilısu Jandarma Komando Tabur Komutanı J. Bnb. Hakan Alkan, İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Gökhan Taşkın, İlçe Emniyet Amiri Emin Hüda Örnek, Dargeçitli İstanbul Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Cemil Kaya, Mardin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kadir Kerimoğlu, Beşiktaş Platformu Başkanı Ahmet Gediz Tatar ve Basın Sözcüsü Özcan Altunkaya katıldı.

HACI DEMİR: İSTANBUL'DAN MARDİNE UZANAN BİR SEVGİ KÖPRÜSÜ KURUYORUZ

Organizasyon Komitesi adına konuşan BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu Başkanı Hacı Demir, şöyle konuştu: "Bu kampanya ile sadece forma dağıtmıyoruz; İstanbul'dan Mardin'e uzanan bir sevgi köprüsü kuruyoruz. Çocuklarımıza spor sevgisi aşılıyor, aralarından gelecekte ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edecek gençlerimizin yetişmesi için ilham veriyoruz. Her forma, bir çocuğun yüzündeki gülümseme; her destek, Beşiktaşlılık ruhunun yaşadığının en açık göstergesidir."

'BİR SONRAKİ ETKİNLİĞİMİZ ANKARA'

Demir, kampanya çerçevesinde Mardin buluşmasının ardından Ankara'da özel bir etkinlik gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Bir sonraki etkinliğimiz, Ankara Valiliği iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında olacak. Ankara Sosyal İşler Müdürlüğü'nde kalan 50 çocuğumuzu 23 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Beşiktaş–Samsunspor maçına götürüyoruz. Çocuklarımız Kartal Yuvası'ndan formalarını seçip alacak, stadyum turu ve maç heyecanıyla unutulmaz bir gün yaşayacak" ifadelerini kullandı.

'DEPREM BÖLGESİ HATAY'DA DEPREMZEDE ÇOCUKLARLA ÖZEL BİR ETKİNLİK YAPACAĞIZ'

Demir diğer illerde planlanan etkinlikler hakkında ise, "Deprem bölgesi Hatay'da depremzede çocuklarımızla özel bir etkinlik yapacağız. Sivas'ın Gürün ilçesinde minik kardeşlerimize forma ve spor malzemeleri ulaştıracağız. Her şehirde aynı sevgiyle buluşmaya, çocuklarımıza umut taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Demir, kampanyanın büyüyerek sürmesi için tüm Beşiktaş camiasını dayanışmaya davet ederek şu çağrıyı yaptı: " Spor, sadece sahada değil; yüreklerde birleştiğinde anlam kazanır. Bir forma ile bir çocuğun yaşamına dokunmak, yarınlarına umut olmak isteyen herkesi bu dayanışmaya katılmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.