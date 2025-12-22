Bu bir delilik! 3200 kilometre yol gitti, takımını tek başına destekledi

Takımına büyük aşk duyan Portekiz vatandaşı bir taraftar, yaptığı deplasman yolculuğuyla tüm dünyada ses getirdi.

6 SAATLİK UÇAK YOLCULUĞU YAPTI, TAKIMINI TEK BAŞINA DESTEKLEDİ

Portekiz Premier Ligi'nde mücadele eden Arouca'ya takımına gönül vermiş olan bir taraftar, takımının Santa Clara ile oynayacağı maç için Portekiz'den 6 saatlik uçak yolculuğu yaparak Atlas Okyanusu'nun ortasında bulunan, anakaraya 1600 kilometre uzaktaki Azor Adaları'na gitti.

TÜM TAKIM YANINA GİDEREK TEŞEKKÜR ETTİ

18 takımlı Portekiz Ligi'nde 16. sırada bulunan Arouca, Santa Clara deplasmanında elde ettiği 0-0'lık sonuçla 1 puan almayı başarırken, bitiş düdüğünün ardından tüm kafile onlara tribünde tek başına destek veren cefakar taraftara teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu taraftar 90 dakikalık bir maç için toplamda 3200 kilometre yol giderek büyük bir fedakarlık örneği gösterdi.