Haberler

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: "Truva atı" diyerek duyurdular

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: 'Truva atı' diyerek duyurdular
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, eski oyuncusu Miha Zajc karşısında da zorlu bir mücadele verecek. Hırvatistan Ligi'nde son maçında ezeli rakibi Hajduk Split'i 2-0 yenen Dinamo Zagreb'de, Zajc'ın yaptığı asist müsabakaya damga vurmuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka büyük heyecana sahne olacak.

TANIDIK BİR İSİM FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

Hırvatistan Ligi'nde geçtiğimiz cumartesi günü oynadığı son maçında ezeli rakibi Hajduk Split'i 2-0 yenen Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miha Zajc yaptığı asistle müsabakaya damga vuran isimlerden birisi oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında transfer olduğu Dinamo'da ilk lig maçına çıkan Zajc, Hırvat basınından da tam not aldı. Jutarnji'nin haberine göre; Sloven orta saha oyuncusu, başarılı performansıyla değerini göstererek hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.

"TRUVA ATI OLABİLİR"

Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir." yorumu yapıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
CHP kongresini durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi

CHP'nin kapısına dayanan heyetin YSK kararını öğrendiği an
Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor

Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü

Galatasaraylıları kara kara düşündüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.