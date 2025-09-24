Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike: 'Truva atı' diyerek duyurdular

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka büyük heyecana sahne olacak.

TANIDIK BİR İSİM FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

Hırvatistan Ligi'nde geçtiğimiz cumartesi günü oynadığı son maçında ezeli rakibi Hajduk Split'i 2-0 yenen Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miha Zajc yaptığı asistle müsabakaya damga vuran isimlerden birisi oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında transfer olduğu Dinamo'da ilk lig maçına çıkan Zajc, Hırvat basınından da tam not aldı. Jutarnji'nin haberine göre; Sloven orta saha oyuncusu, başarılı performansıyla değerini göstererek hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.

"TRUVA ATI OLABİLİR"

Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir." yorumu yapıldı.