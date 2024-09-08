Üye Girişi
Haberler

Bu adam 40 yaşında! Taraftarlar, Vagner Love'ı hüngür hüngür ağlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya 2. Lig takımı Avai'de forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vagner Love, Sport Recife'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından tribündeki taraftlarla tartıştı. Vagner Love tartışma sonrasında ağlayarak soyunma odasına gitti.

Bir zamanlar ülkemizde Beşiktaş ve Alanyaspor forması giyen Vagner Love'in formasını giydiği Avai, Brezilya Serie B'nin 25. haftasında Ressacada Stadı'nda konuk ettiği Sport Recife'ye 2-0 mağlup oldu. Golcü futbolcu, maçın ardından taraftarla tartıştı.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Karşılaşmanın ardından saha içinde röportaj veren Love, muhabir soru sorarken taraftarlardan gelen tepkiler üzerine cevap vermeden röportaj alanını terk etti ve tribünlere yöneldi. Taraftarlarla tartışan 40 yaşındaki futbolcu, Avai'nin basın sorumlusunun araya girmesiyle tribünlerin önünden uzaklaştı ve kaptanlık pazubandını çıkartarak gözyaşları içinde soyunma odasına yöneldi.

11 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Brezilyalı golcü Vagner Love, geçtiğimiz temmuz ayında transfer olduğu Avai'de şu ana kadar 11 maça çıktı. Love, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli forvetin takımıyla 31 Temmuz 2025'e kadar sözleşmesi var.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vágner Love Brezilya Beşiktaş

Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı

Narin Güran soruşturmasında çok sayıda gözaltı var

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran talimatı
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kim Milyoner Olmak İster OKtay Kaynarca kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sunucusu değişti mi, Kim Milyoner Olmak İster sunucusu kim oldu? Kenan İmirzalıoğlu neden yok, nerede, neden bıraktı, hasta mı, geri dönecek mi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Müjdemi İsterim filmi ne zaman, nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 7. Koğuştaki Mucize filmi ne zaman, nerede çekildi? Kandahar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kandahar filmi ne zaman, nerede çekildi? Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi? Zor Ölüm 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zor Ölüm 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Yeraltı Canavarı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yeraltı Canavarı filmi ne zaman, nerede çekildi? Galatasaray Esenler Erokspor CANLI izle!Galatasaray Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title