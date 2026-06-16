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BŞEÜ'de "Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni" düzenlendi

BŞEÜ'de 'Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni' düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yaklaşık 1200 sporcu öğrenci ve personelin katılımıyla düzenlenen Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni'nde dereceye giren takımlara madalya ve kupa verdi. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve yöneticiler törende sporcuları onurlandırdı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) tarafından "Bahar Spor Müsabakaları Ödül Töreni" düzenlendi.

BŞEÜ Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Fakrullah Tohumcu, BŞEÜ Spor Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, üniversitenin kurulduğu günden bugüne sporun birleştirici gücünü her yıl bahar müsabakalarıyla yaşattıklarını söyledi.

Merkez ve ilçe kampüslerinden yaklaşık 1200 sporcu öğrenci ve personelin katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Tohumcu, "Sporcularımız, müsabakalarda yalnızca yarışmadılar, aynı zamanda azmin, disiplinin ve dostluğun en güzel örneklerini sergilediler. Bugün burada ödül alanlar kadar, sahada mücadele eden herkes bizim için birer kazanan, birer kahramandır. Çünkü sporun gerçek zaferi, centilmence yarışmak, rakibe saygı göstermek ve kendi sınırlarını aşabilmektir. Bu ödül töreni, sadece başarıların takdimi değil aynı zamanda üniversitemizin birlik, beraberlik ve spor ruhunu kutladığı bir gündür." dedi.

Spor müsabakalarının yer aldığı slayt gösteriminin ardından BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları ve Fakülte Dekanları, futbol, basketbol, voleybol ve tenis ile farklı branşlarda dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını verdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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