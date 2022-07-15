Hulk, maç esnasında 6 kilo kaybetti! Brezilyalı yıldız, yaşadığı zorlu geceyi anlattı
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Atletico Mineiro'nun 35 yaşındaki yıldızı Hulk, takımının Brezilya kupasına veda ettiği zor bir gecede büyük zorluklar yaşadı. Yıldız futbolcu maç sırasında tam 6 kilo kaybetti.
Brezilya Kupası son 16 turu ikinci maçında Flamengo ile Atletico Mineiro karşı karşıya geldi. Rövanşta rakibine 2-0 mağlup olan Atletico Mineiro kupaya veda ederken takımın yıldızı Hulk, zorlu bir gece geçirdi.
DOPİNG TESTİNE ÇAĞRILDI
NTV Spor'un aktardığı habere göre, yıldız oyuncu karşılaşmanın ardından doping testine davet edildi ve Maracana'dan 4 saat sonra ayrılabildi. Takım uçağını kaçıran Brezilyalı için daha sonra özel bir jet gönderildi.
6 KİLO KAYBETTİ
Konuyla ilgili açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Atletico'ya geldiğimden beri en susuz kaldığım maç bu oldu. Tam 6 kilo verdim. Maçta 97 kilodan, 91'e düştüm. Doping testi için dört saatte 30 litre su içtim ama ona rağmen idrarımı yapmakta zorlandım. Yorucuydu" ifadelerini kullandı.
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