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Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

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Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile Kuzey Amerika 3. Ligi'nde yer alan Greenville Triumph'u satın aldı. 44 yaşındaki efsane isim, satın aldığı kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda formasını da giyecek.

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, 44 yaşında profesyonel futbol hayatına hem oyuncu hem de kulüp sahibi olarak geri dönüyor.

AMERİKA'DA 3. LİG TAKIMI SATIN ALDI

Dünyaca ünlü isim, Kuzey Amerika 3. Ligi'nde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı. Ronaldinho, Greenville'i ABD'de söz sahibi bir kulüp haline getirmek istiyor.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

HEM OYNAYACAK HEM DE YÖNETECEK

Öte yandan Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho, satın aldığı kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, yeşil sahalarda forma da giyecek.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor

BAŞARILARLA DOLU KARİYERİ

Kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Milan başta olmak üzere birçok büyük takımda forma giyip ulaşılması zor başarılara imza atan dünya futbolunun unutulmaz ismi; bir Ballon d'Or, bir Dünya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 kupa kazandı. Bir nesli kendisine hayran bıraktıran Ronaldinho, bu süreçte çıktığı 561 karşılaşmada 202 gol attı ve 171 asist yaptı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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