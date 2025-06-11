Brezilya ve Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılmayı Garantiledi

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) eleme grubu maçlarının ardından Brezilya ve Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Brezilya, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederken, Ekvador Peru ile 0-0 berabere kaldı.

Brezilya ve Ekvador, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Eleme Grubu'nda 16. hafta maçları oynandı.

Brezilya, Sao Paulo'daki Neo Quimica Arena'da oynanan maçta Vinicius Junior'ın 44. dakikada attığı golle Paraguay'ı 1-0 yendi

Ekvador ise Lima Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Peru ile 0-0 berabere kaldı.

Lider Arjantin'in 10 puan gerisinde olan 25'er puana sahip Brezilya ile Ekvador, grup maçlarının bitimine iki hafta kala 2026 FIFA Dünya Kupası'nı katılmayı garantiledi.

Böylece Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 13'e çıktı.

Ev sahibi ABD, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra Brezilya, Ekvador, Avustralya, Arjantin, İran, Japonya, Ürdün, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Özbekistan turnuvada yer almayı garantileyen diğer ülkeler oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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