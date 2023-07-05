Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti oldu
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Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceğini açıkladı.
Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan İtalyan hoca Carlo Ancelotti, 2024 Copa Amerika'dan itibaren Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıracak
GEÇİCİ HOCA FERNANDO DINIZ
Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fluminense'nin teknik direktörü Fernando Diniz'in bir yıllığına geçici olarak milli takımı çalıştıracağını açıklarken, Ancelotti'nin de gelecek yıldan itibaren Brezilya'nın başına geçeceğini doğruladı.
ANCELOTTI, 2024'TE GÖREVE BAŞLAYACAK
64 yaşındaki Ancelotti'nin İspanyol ekibi Real Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Copa America ise 20 Haziran 2024'te başlayacak. Kulüp kariyeri başarılarla dolu İtalyan teknik adamın milli takım düzeyindeki ilk görevi olacak. Brezilya, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki ilk maçında, eylül ayında Bolivya ile karşılaşacak.
Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli?— Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023