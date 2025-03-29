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Brezilya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Dorival Junior ile Yollar Ayrıldı

Brezilya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Dorival Junior ile Yollar Ayrıldı
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Brezilya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'e kaybetmesinin ardından Teknik Direktör Dorival Junior ile yollarını ayırdı. Brezilya Futbol Federasyonu, konuyla ilgili resmi duyuruyu yaptı.

Brezilya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı.

Brezilya'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin'e mağlup olması sonrası eleştirilere maruz kalan Teknik Direktör Dorival Junior ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin duyuru Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapıldı. Ocak 2024'te Fernando Diniz'in ardından takımın başına geçen 62 yaşındaki teknik adam, 16 maça çıktı. Sambacılar, Junior yönetiminde 2024 Copa America'da çeyrek finalde elendi.

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ise 14 maçta 21 puan topladı ve lider Arjantin'in 10 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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