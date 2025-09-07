Haberler

Brezilya, Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı geçti ve bronz madalyayı kazandı

Tayland'ın Bangkok şehrinde düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın yönettiği Japonya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya elde etti. Bu sonuçla Japonya, 15 yıl aradan sonra yarı finale yükseldi.

Salon: Huamark

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Ksenija Jurkovic (Hırvatistan)

Japonya : Seki, Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura (Kojima, Fukudome, Tsukasa, Akimoto, Yamada, Araki, Iwasawa, Kitamado)

Brezilya : Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Setler: 12-25, 17-25, 25-19, 29-27, 16-18

Süre: 125 dakika

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
