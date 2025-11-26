Breidablik Teknik Direktörü Skulason: 'Samsunspor'a Baskı Yapacağız'

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında evinde yarın Samsunspor ile karşılaşacak İzlanda temsilcisi Breidablik'in teknik direktörü Olafur Skulason, Samsunspor karşısında baskı yapıp erken gol bulmak istediklerini söyledi.

Skulason, maçın oynanacağı Lougardalsvöllur Stadı'nda takım kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Breidablik'in son yıllarda hem Avrupa'da hem de kendi liginde mücadele ettiğini hatırlatan Skulason, "Her iki kulvarda oynamak bizim için mücadeleci oluyor. Ancak şanslıyız ki birkaç yıldır bu konuda tecrübemiz var. Hem Avrupa Ligi'nde hem de İzlanda liginde mücadele ediyoruz. Arada büyük farklar var. İzlanda Ligi, Avrupa Ligi maçlarından fiziksel ve mental olarak daha zorlu. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ama biz elimizden geleni yapıp cesur oynamaya çalışıyoruz. Çünkü en ufakta daha büyük şekilde cezalandırılıyoruz." dedi.

Skulason, Samsunspor maçı için de büyük heyecan duyduğunu dile getirerek, "Çok iyi takıma karşı oynayacağız. Rakibimize baskı yapıp erken gol bulmak istiyoruz. Oyunun anahtarının bu olduğunu düşünüyorum. Samsunspor defansını bu şekilde zorlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Takım kaptanı Höskuldur Gunnlaugsson ise Samsuspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Yarınki maç için heyecanlıyım. Samsunspor'da oynayan İzlandalı oyuncu var, Logi Tomasson. Çok iyi oyuncu ve onunla yeniden karşılaşacağım için de mutluyum." şeklinde konuştu.