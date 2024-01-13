Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
Salon: Ünye
Hakemler: İsmail Yıldırım, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Arda Bostan, Halit Kurtuluş, Atakan Topal, Gunter, Enes Atlı (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Ahmet Can Büyükgöz, Can Koç, Furkan Aydın, Berke Eray Yetkin)
Brand Group Alanya Belediyespor : Uriarte, Azizcan Ataoğlan, Uğur Kılınç, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya)
Setler: 25-23, 25-23, 23-25, 25-27, 11-15
Süre: 145 dakika (28, 30, 34, 33, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Brand Group Alanya Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.