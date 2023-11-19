Brand Group Alanya Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-1 yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yendi. Maçın süresi 114 dakika sürdü.
Salon: Alanya Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Zeki Bocutcu, Pınar Elma
Brand Group Alanya Belediyespor : Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç, Seganov (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Umut Durur, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Abdulsamet Sineren)
Develi Belediyespor: Muhammet Ertuğrul, Kolodinsky, Romero, Kemal Kayhan, Abreu, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Calvo, Abdullah Cam, Rırat Kantarcı)
Setler: 25-21, 17-25, 25-20, 25-21
Süre: 114 dakika (32, 26, 31, 25)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.