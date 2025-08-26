Bozüyükspor Kız Futbol Takımı Kuruldu

Bozüyükspor Kız Futbol Takımı Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyükspor, 2010-2013 doğumlu kızlardan oluşan futbol takımı kurarak antrenmanlara başladı. Kulüp Başkanı Selami Yıldız, kızların futbol branşında yer almasının önemine vurgu yaptı.

Bozüyükspor Kulübü bünyesinde kız futbol takımı kurulurken, sporcular antrenmanlara başladı.

Bozüyükspor Kız Futbol Takımı 2010-2013 arası doğumlu kızlardan oluşan bir takım kurarak, ilk antrenmanlarına çıktılar. Kulüp Başkanı Selami Yıldız, Antrenör Berkay Kurt öncülüğünde bir takım oluşturduklarını anlatarak, "Amacımız sağlıklı, bilgili ve karakterli sporcular yetiştirmek. Kızlarımızı hem sosyalleştiriyoruz hem de onlara güzel bir ortam sağlıyoruz. Kızların da futbol branşında olabileceğini ve güzel şeyler başarabileceğini göstermek istiyoruz. Bölgemizde bu yaş kategorisinde bir lig düzenlenmediği için ileri dönemlerde A takım kategorisinde liglere girip ilçemizi profesyonel liglerde temsil etmek istiyoruz. Tüm kızlarımızı, hemşerilerimizi kulübümüze davet ediyoruz. Kızlarımızı hem sosyalleştiriyoruz, hem de onlara güzel bir ortam sağlıyoruz. Kızların da futbol branşında olabileceğini ve güzel şeyler başarabileceğini göstermek istiyoruz. Tüm kızlarımızı, hemşerilerimizi kulübümüze davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Hande-Hakan çiftinin ayrılık nedeni belli oldu! Kriz çıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın, Trump'ın Fed hamlesiyle yükseldi

Altın fiyatlarına Trump etkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.