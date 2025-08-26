Bozüyükspor Kız Futbol Takımı Kuruldu

Bozüyükspor Kulübü bünyesinde kız futbol takımı kurulurken, sporcular antrenmanlara başladı.

Bozüyükspor Kız Futbol Takımı 2010-2013 arası doğumlu kızlardan oluşan bir takım kurarak, ilk antrenmanlarına çıktılar. Kulüp Başkanı Selami Yıldız, Antrenör Berkay Kurt öncülüğünde bir takım oluşturduklarını anlatarak, "Amacımız sağlıklı, bilgili ve karakterli sporcular yetiştirmek. Kızlarımızı hem sosyalleştiriyoruz hem de onlara güzel bir ortam sağlıyoruz. Kızların da futbol branşında olabileceğini ve güzel şeyler başarabileceğini göstermek istiyoruz. Bölgemizde bu yaş kategorisinde bir lig düzenlenmediği için ileri dönemlerde A takım kategorisinde liglere girip ilçemizi profesyonel liglerde temsil etmek istiyoruz. Tüm kızlarımızı, hemşerilerimizi kulübümüze davet ediyoruz. Kızlarımızı hem sosyalleştiriyoruz, hem de onlara güzel bir ortam sağlıyoruz. Kızların da futbol branşında olabileceğini ve güzel şeyler başarabileceğini göstermek istiyoruz. Tüm kızlarımızı, hemşerilerimizi kulübümüze davet ediyoruz" dedi. - BİLECİK