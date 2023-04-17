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Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir Grubunu 2. Sırada Tamamladı

Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir Grubunu 2. Sırada Tamamladı

Spor Haberleri

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 14 ile 16 Nisan günleri arasında Eskişehir’de düzenlenen ‘Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği’ mücadelesinde elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grubu 2’ncilikle tamamladı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 14 ile 16 Nisan günleri arasında Eskişehir'de düzenlenen 'Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği' mücadelesinde elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grubu 2'ncilikle tamamladı.

'Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği'nin ilk gün mücadelesinde Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup olan Bozüyük ekibi, ikinci gün Afyon Gençlik Spor Kulübü'nü, üçüncü günde de Kütahya Gençlik Spor Kulübünü 3-0'lık skorlarla yenerek grubunu 2'nci sırada tamamladı.

Kaynak: ANKA / Spor

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