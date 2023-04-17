Bozüyük Belediyesi Voleybol Takımı, Eskişehir Grubunu 2. Sırada Tamamladı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 14 ile 16 Nisan günleri arasında Eskişehir’de düzenlenen ‘Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği’ mücadelesinde elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grubu 2’ncilikle tamamladı.