Bozkurt işaretine 2 maç ceza veren UEFA, çifte standardını bir kez daha ortaya koydu

Merih Demiral'a bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA, tribünlerdeki Nazi sembollerine verdiği cezayla çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi.

ATLETICO TRİBÜNLERİNDE NAZİ SEMBOLLERİ

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Benfica sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelmişti. Portekiz ekibinin 4-0'lık üstünlüğü ile geçilen mücadelede tribünde skandal bir olay meydana gelmişti. İspanyol taraftarların, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesinin üzerine gözler UEFA'nın vereceği cezaya çevrilmişti.

CEZA SADECE 30 BİN EURO

ESPN'de yer alan habere göre; Merih Demiral'a bozkurt selamı yaptığı için 2 maç men cezası veren UEFA Disiplin Kurulu, Atletico Madridli taraftarların Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı deplasman tribünlerinde Nazi sembolleri taşıması ve bunları göstermesine sadece 30 bin Euro ceza verdi. Bu karar şaşkınlık yarattı. Bunun yanı sıra 1 deplasman maçında da tribünlerde yer almama cezası eklendi.

MERİH'E 2 MAÇ CEZA

Milli futbolcu Merih Demiral, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımımızın Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta attığı golün ardından bozkurt işareti yapmış ve UEFA tarafından 2 maçtan men cezası almıştı.