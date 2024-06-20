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Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi

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Arda Güler'in boynunda madalya elinde Kuran-ı Kerim taşıdığı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. O dönem etkinlik sorumlularından Anadolu Gençlik Derneği yetkilisi Salih Çakır, "Arda o zamanda 4-5 çocuğu birden çalımlayıp çok güzel goller atardı" dedi.

Euro 2024'te attığı muhteşem golle herkesin konuştuğu Arda Güler'in, 2016 yılında Anadolu Gençlik Derneği tarafından yaz boyunca düzenlenen etkinliklere katıldığı görüntüler ortaya çıktı. O zaman henüz 10 yaşında olan Arda sadece yeteneği ile değil efendiliği ve disiplini ile dikkat çekti.

"SADECE YETENEĞİ İLE DEĞİL..."

O zamanki etkinlik sorumlularından AGD yetkilisi Salih Çakır, katıldığı TV5 yayınında o fotoğrafın hikayesini anlattı. Çakır, "Arda o zaman da sadece yeteneği ile değil disiplini beyefendiliğiyle, oturuşuyla, kalkışıyla ön plana çıkan, dikkat çeken çocuklarımızdan birisiydi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL GOLLER ATARDI"

Genç yıldızın futbola olan tutkusuna da değinen Çakır, "Ders aralarında, teneffüslerde hemen taştan kaleler yapıp futbol oynarlardı arkadaşlarıyla. Ben de hakemlik yapardım o maçlarda. Arda o zamanda 4-5 çocuğu birden çalımlayıp çok güzel goller atardı" şeklinde konuştu.

Boynunda madalya elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi

KAMP HATIRASI

Salih Çakır, fotoğraftaki madalyon ve Kuran-ı Kerim'in yaz etkinlikleri kampından bir hatıra olması ve "hayatlarına rehberlik etmesi" için Arda'ya ve diğer çocuklara hediye edildiğini söyledi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Anadolu Gençlik Derneği Kuran-ı Kerim Salih Çakır Arda Güler Futbol Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Yunus Akcan:

Sosyal medyada bu fotoğraf üzerinden çocuğu vurmaya çalışıyorlar. Elinde nutuk olsa yere göğe sığdıramazlar. Kur'an olunca yerin dibine sokuyorlar. Gençler,çocuklar Kur'an da okusun Nutuk da okusun. Ülkesine faydalı olduktan sonra gerisi boş.

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ONY 06:

Aynen öyle helal

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Yeşil:

Üstün azınlık hariç hepimiz borç içinde yüzüyoruz.. Yetenekli bir Türk evladının milyon dolarlar kazanmasının peşine düşmüşüz.

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Deniz Bakırtaş:

Güzel ahlak sağlam eğitim. Dinini öğrenmiş. Nerden geldiğini unutmamış. İnşallah gençlere örnek olur.

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Murat Olcer:

Imanın yürekte olmadıgı yerde şeytan devrim yapar! helal sana güzel kardeşim.

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Erdemli:

Helal olsun Arda! Tebrik ediyorum seni. İnşallah hep bu efendiliğini sürdürürsün

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