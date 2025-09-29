Haberler

Böylesi zor görülür! 7 maçlarının 5'i aynı skorla bitti

Böylesi zor görülür! 7 maçlarının 5'i aynı skorla bitti
Süper Lig'in gediklisi Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 7 maçın 5'inde sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ligin gedikli takımlarından Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

YEDİNCİ MAÇTA 5 BERABERLİK

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Kayserispor, ligde oynadığı 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik almış oldu.

5 MAÇIN SKORU 1-1

Sarı kırmızılılar; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile puanları paylaşırken, Galatasaray ile Beşiktaş'a ise mağlup oldu. Kayseri temsilcisi, söz konusu beraberliklerin tamamını da 1-1'lik skorlarla elde etti.

PUAN DURUMU

Kayserispor, ligde oynadı 7 maç sonunda 5 puanla ligde 15. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor

