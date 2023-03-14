Böyle teklif ne görüldü ne duyuldu! Messi, yeni takımından alacağı ücretle Ronaldo'yu tahtından indiriyor

PSG ile sezon sonu mukavelesi bitecek Lionel Messi için bomba bir transfer haberi ortaya atıldı. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Lionel Messi'ye 2 yıl için 600 milyon euroluk kontrat önerdi. Teklifi kabul etmesi halinde Ronaldo ile yeniden karşılaşacak olan Messi, Portekizli yıldızın maaş rekorunu da elinden alacak.

Fransız ekibi PSG ile sezon sonu bitecek kontratını uzatmayan ve ayrılma ihtimali her geçen gün artan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal kanca attı. Al-Hilal, ezeli rakibi Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'nun transferini gölgelemek için gemileri yaktı.

600 MİLYON EURO

El Chiringuito'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, baba Jorge Messi ile yaptığı görüşmede yıllık 300 milyon euroluk bir teklif önerdi. 2 yılık anlaşma kapsamında 600 milyon euroluk bir ücret üstünden görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYOR

Al-Hilal taraftarları Lionel Messi'nin ismini formalara yazdırıp paylaşımlar yapmıştı. 35 yaşındaki futbolcunun 600 milyon euroluk kontrat karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutma ihtimali hayli kuvvetli gözüküyor.