Böyle ev sahipliği olmaz! Ermenistan taraftarından Türkiye'ye büyük saygısızlık
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Ermenistanlı taraftarlar, sahalarında konuk ettikleri A Milli Takımımıza ve ülkemize büyük saygısızlık yaptı. Ermenistan tribünleri, maç öncesinde İstiklal Marşımızı ıslıkladı.
A Milli Futbol Takımımızın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldiği müsabakada rakip tribünler milli marşımıza saygısızlık yaptı.
MARŞIMIZI ISLIKLADILAR
Ermenistan tribünleri, kendi milli marşlarını okuduktan sonra İstiklal Marşımıza saygı göstermedi. Futbolcularımız marşımızı okurken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
A Milli Futbol Takımımız'ın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.