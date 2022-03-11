Böyle dibe vurma görülmedi! İngiliz devi Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan etmesinin ardından yaptırım üzerine yaptırım uygulanan Rus milyarder Roman Abramovich'in kulübü Chelsea'nin bu kez de banka hesapları donduruldu.

BANKA HESABI ASKIYA ALINDI

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası İngiltere'nin yaptırım kararının ardından oyuncu transferi ve bilet satışı da dahil tüm finansal faaliyetleri askıya alınan Chelsea'nin banka hesabının geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

TAKIM OTOBÜSÜNE YAKIT ALAMIYORLAR

Öte yandan Atletic'te çıkan haberde, Banka hesapları ile birlikte, kredi kartları da dondurulan Chelsea'nin, takım otobüsüne yakıt alamayacak duruma geldiği belirtildi.

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