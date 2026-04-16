Haberler

Boyabat'ta Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen Geleneksel Okçuluk Sinop İl Birinciliği müsabakalarına 12 okuldan 32 sporcu katıldı. Kategorilerde dereceye giren sporculara kupa ve madalya verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Boyabat Daylı Stadı'nda yapılan müsabakalara 12 okuldan 32 sporcu katıldı.

Minik erkekler, küçük erkekler, yıldız erkekler, gençler A erkekler, küçük kızlar, yıldız kızlar, gençler B kızlar ve gençler A kızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara Kaymakamı Enver Yılmaz ve diğer katılımcılar tarafından kupa ve madalyaları verildi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Sinop İl Temsilcisi Murat Kanber, geleneksel Türk okçuluğunun yalnızca yay çekmek, hedef vurmak anlamı taşımadığını söyledi.

Okçuluğun, sabır ve disiplin gerektiren önemli bir spor dalı olduğuna dikkati çeken Kanber, "Bu yol, emek isteyenlerin yoludur. Kısa değil, doğru yürüyenlerin yoludur. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, derece alan sporcularımıza katılacakları diğer müsabakalarda başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

