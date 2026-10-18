BOTAŞ deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 4. haftada 70-61 yendi

BOTAŞ deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 4. haftada 70-61 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-61 mağlup etti. Bu sonuçla BOTAŞ ligde 4. haftayı galibiyetle tamamlarken Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında mağlubiyet aldı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan
Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç
BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16
1. Periyot: 21-21
Devre: 36-38
3. Periyot: 46-50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-61 yendi.
Kaynak: AA