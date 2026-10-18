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BOTAŞ deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 4. haftada 70-61 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-61 mağlup etti. Bu sonuçla BOTAŞ ligde 4. haftayı galibiyetle tamamlarken Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında mağlubiyet aldı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Önder Yılmaz, Barış Burak Durmuş, Ada Atlayan

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 7, Destiny 15, Pelin Gülçelik 4, Merve Uygül 2, İnci Güçlü 6, Kaur 7, Jones 20, Doğa Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

BOTAŞ: Selin Gül, Işık Güven, İdil Yeniçulha 2, Duygu Özen, Sehernaz Çidal 11, Akhator 9, Holesinska 12, Clouden 19, Işılay Eğin 1, Nared 16

1. Periyot: 21-21

Devre: 36-38

3. Periyot: 46-50

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 70-61 yendi.

Kaynak: AA
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