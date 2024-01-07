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BOTAŞ, ÇBK Mersin'i deplasmanda yendi

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Sinem Tetik Akbayrak, Muhammed Murat Zafer, Fatma Öztürk

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 19, Williams 15, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 10, Meltem Avcı, Kiss 9, Melis Gülcan 5, Cornelius 4, Hollingsworth 9,

BOTAŞ: Weaver 17, Mack 14, Manolya Kurtulmuş 18, Allen 17, Reimer 15, Hatice Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Burcu Büyükayan, Ceren Taylan 2

1. Periyot: 20-21

Devre: 38-44

3. Periyot: 56-59

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında BOTAŞ, deplasmanda ÇBK Mersin'i 83-79 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Servet Tazegül ING Bank Mersin Basketbol Spor Güncel Haberler

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