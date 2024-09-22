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Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son

Boşuna Premier Lig demiyorlar! Manchester City-Arsenal maçında çılgın son
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Premier Lig'in zirvesindeki mücadelede Manchester City, bütün ikinci yarıyı 10 kişi oynayan Arsenal'e karşı 90+8'de 1 puanı kurtardı. Mücadelede 2-2 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

HAALAND, RONALDO'NUN REKORUNU EGALE ETTİ

Norveçli golcü, 105 Premier Lig maçında 100 gole ulaşarak Cristiano Ronaldo'nun 100 gole en hızlı ulaşma rekorunu egale etti. Oldukça gergin başlayan mücadelede Manchester City, 9. dakikada Erling Haaland ile öne geçti.

ARSENAL ÖNE GEÇTİ

Arsenal, 22. dakikada İtalyan savunmacısı Riccard Calafiori'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle eşitliği sağladı. Arsenal, 45+1. dakikada Gabriel'in kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.

TROSSARD KIZARDI

Arsenal'den Leandro Trossard, 45+8. dakikada Bernardo Silva'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve takımını devreye giderken 10 kişi bıraktı.

CITY 1 PUANI SON SANİYEDE ALDI

Maçın sonunda büyük bir baskı kuran Manchester City, katı Arsenal savunmasını ancak 90+8. dakikada aşabildi. Korner sonrası oluşan karambolde John Stones vuruşunu yaptı ve 90+8'de beraberliği yakaladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Manchester City FC Manchester Arsenal FC Futbol Spor

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