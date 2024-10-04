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Boston Celtics, Nuggets'ı Mağlup Etti

Boston Celtics, Nuggets'ı Mağlup Etti
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NBA'in son şampiyonu Boston Celtics, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Denver Nuggets'ı 107-103'lük skorla yenmeyi başardı. Payton Pritchard'ın olağanüstü performansıyla dikkat çektiği maçta, iki takım pazar günü tekrar karşı karşıya gelecek.

AMERİKAN Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonları Boston Celtics ile Denver Nuggets, yeni sezon öncesinde Abu Dabi'de karşı karşıya geldi. Celtics, rakibi Nuggets'ı 107-103'lük skorla mağlup etmeyi başardı. İki takım pazar günü Abu Dabi'de tekrar mücadele edecek.

NBA'in son şampiyonu Boston Celtics ile bir önceki sezonun şampiyonu Denver Nuggets, yeni sezon öncesi hazırlık karşılaşmaları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da kozlarını paylaştı.

MUTOMBO ANILDI

Karşılaşma öncesi hafta başında yaşamını yitiren Dikembe Mutombo anılarak, saygı duruşunda bulunuldu. Mücadeleye Denver Nuggets ; Jamal Murray, Christian Braun, Michael Porter Jr, Aaron Gordon ve Nikola Jokic ilk 5'iyle çıktı. Boston Celtics ise maça Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum ve Luke Kornet ile başladı.

JOKIC İLK YARIDA FARKINI GÖSTERDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, eşitlik çeyrek sonunda Nuggets lehine bozuldu. İlk çeyreği Celtics karşısında 32-25 önde bitiren Nuggets'da öne çıkan isimler Porter Jr ve Nikola Jokic oldu.

Her iki takım da karşılaşmanın ikinci çeyreğine yedek oyuncularına süre vererek başladı. Oyunu kontrolünde tutan Nuggets, farkı çift hanelere yaklaştırdı. Kenardan gelen Payton Pritchard'ın etkili performansıyla Celtics farkı eritse de devreyi Nuggets karşısında 63-56 geride kapattı. Nuggets'da Jokic ilk yarıda 14 sayı ve 8 ribaund ile oynadı.

CELTICS'TE PRITCHARD YILDIZLAŞTI

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan taraf Denver Nuggets oldu. Russell Westbrook'un eski günlerinden enstantaneler sunduğu üçüncü çeyreğin başında Nuggets, farkı çift hanelere çıkardı. Nuggets'ın oyununa ise Celtics'te dur diyen isim Pritchard oldu. Pritchard üst üste basketleriyle Celtics'i oyunda tutarak, takımın son çeyreğine sadece 1 sayı farkla 80-79 geride girmesini sağladı.

Maçın son çeyreğine her iki takım da mücadelede hiç süre bulamamış oyuncuları ile başlarken, Celtics'in yedek oyuncuları daha etkili performans gösteren taraf oldu. Celtics, ilk defa dördüncü çeyrekte öne geçtiği maçtaki üstünlüğünü, müsabakanın sonuna kadar korumayı başardı. Son anları oldukça çekişmeli geçen maçı Celtics, Nuggets karşısında 107-103'lük skorla kazanmayı bildi.

EN SKORER OYUNCU PRITCHARD

Maçın en skorer oyuncusu Boston Celtics'ten Payton Pritchard oldu. Pritchard, müsabakayı 21 sayı, 6 asist ve 4 ribaund ile tamamladı. Celtics'te bir diğer öne çıkan isim Tatum ise karşılaşmayı 12 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle bitirdi. Nuggets'ta ise Nikola Jokic, ikinci yarısında hiç süre almadığı maçı 14 sayı, 8 ribaund ve 2 asistle tamamladı. Westbrook ve Porter Jr.'ın da 12'şer sayılık katkısı da yenilgiyi önleyemedi.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Öte yandan karşılaşmayı; Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Roberto Carlos, Iker Casillas, Gerard Pique ve Ronaldinho gibi eski ünlü futbolcular da yerinden izledi.

PAZAR GÜNÜ YENİDEN OYNAYACAKLAR

Denver Nuggets ile Boston Celtics, pazar günü TSİ 17.00'de Etihad Arena'da tekrar birbirlerine rakip olacaklar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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