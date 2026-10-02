Bosna Hersek'te Dzeko'ya veda hazırlığı kapsamında köfte porsiyonları 11'li sunuluyor

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Bosna Hersekli köfteciler, milli takıma veda etmeye hazırlanan Edin Dzeko hatırına, 10'lu köfteyi bugüne özel 11'li servis ediyor.

Bosna Hersek futbolunun "yaşayan efsanesi" Edin Dzeko, Zenica şehrindeki İsveç maçıyla milli takım kariyerini sonlandıracak.

Başkent Saraybosna başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında Dzeko'nun milli formaya vedasının hatırına etkinlikler yapılıyor.

Saraybosna'da Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asılırken Sönmeyen Ateş Anıtının üzerindeki binaya da 11 numaralı forma giydirildi.

Bosna Hersek'te "cevapi" olarak bilinen köfteyi satan esnaf da milli takım kaptanı Dzeko'nun vedası için 10'lu servis ettikleri porsiyonları, futbolcunun forma numarası 11'e ithafen 11 adet olarak sunuyor.

Dzeko, bu akşam Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda Uluslar Ligi kapsamında İsveç'e karşı oynanacak maçta milli formaya veda edecek.

Kaynak: AA