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2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek, Katar'ı 3-1 mağlup ederek grubu üçüncü sırada tamamladı ve son 32 turuna kalma şansını devam ettirdi. 18 yaşındaki Kerim Alajbegovic, ceza sahası dışından attığı golle tarihe geçti.

Stat: Seattle

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Martinez, Tulio Moreno (Venezuela)

Bosna Hersek: Vasilj, Radeljic, Katic (Dk. 64 Hadzikadunic), Malic (Dk. 46 Memic), Kolasinac, Bajraktarevic, Sunjic (Dk. 46 Tahirovic), Basic, Alajbegovic (Dk. 82 Burnic), Demirovic, Dzeko (Dk. 64 Mahmic)

Katar : Abunada, Miguel, Khoukhi, Laye, Al Brake, Gaber (Dk. 46 Hatem), Fathi, Boudiaf (Dk. 72 Almoez Ali), Junior (Dk. 79 Alaaeldin), Al Haydos (Dk. 55 Al Ganehi), Afif

Goller: Dk. 29 Alajbegovic, Dk. 34 Al Brake (kendi kalesine), Dk. 80 Mahmic (Bosna Hersek), Dk. 42 Al Haydos ( Katar )

Sarı kart: Dk. 82 Mahmic (Bosna Hersek)

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Katar'ı 3-1 yenen Bosna Hersek, B Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak son 32 turu şansını sürdürdü.

29. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alajbegovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağında, ceza alanına yapılan ortayı Dzeko içeri çıkarmak istedi. Bu futbolcunun vuruşunda Al Brake'ye çarpan top ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada Miguel'in sağ taraftan ceza alanına gönderdiği topu Junior altıpas üzerine çıkardı. Al Haydos, savunmadan önce davranarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

45+3. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Miguel'in şutunda top yan direkten döndü.

80. dakikada Demirovic'in sol taraftan ceza alanına çıkardığı topu Katar savunması uzaklaştırmayınca oluşan karambolde meşin yuvarlağı Mahmic ağlara göndererek skoru 3-1 yaptı.

Bosna Hersek, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Alajbegovic tarihe geçti

Bosna Hersek'in 18 yaşındaki yıldızı Kerim Alajbegovic, detaylı verilerin tutulmaya başlandığı 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası maçında ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu.

Rekor, daha önce 19 yaş 207 günle Fransız futbolcu Kylian Mbappe'ye aitti.

İsviçre lider olarak son 32 turunda

B Grubu'nda 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayan teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre, lider olarak son 32 turuna adını yazdırdı. İsviçre, E, F, G, I veya J gruplarından birinin üçüncüsüyle karşılaşacak.

Ev sahibi ülkelerden Kanada, 4 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda eleme turlarına kaldı. Kanada, A Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla eşleşecek.

Grup maçlarını 4 puan ve averajla üçüncü sırada bitiren Bosna Hersek ise son 32 turuna kalan en iyi 8 üçüncü takımdan biri olabilmek için diğer maçları bekleyecek.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda puan alan Katar ise son sırada kalarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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