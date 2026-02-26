Haberler

Boş kaleye gol atamayınca kendi takım arkadaşlarından dayak yedi

Güncelleme:
Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, boş kaleye gol atamayan bir futbolcunun takım arkadaşları tarafından darbedildiği anlar viral oldu.

  • Bir futbolcu kaçırdığı golün ardından takım arkadaşları tarafından darbedildi.
  • Olayın hangi ülkede ve hangi ligde yaşandığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.
  • Görüntülerin kaynağı ve taraflarla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Nerede ve hangi organizasyonda çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir futbolcunun kaçırdığı golün ardından takım arkadaşları tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

VİRAL OLDU

Kısa sürede yayılan video, futbolseverler arasında büyük tepki topladı. Oyuncuya yönelik fiziksel müdahale sosyal medyada sert eleştirilere neden olurken, olayın hangi ülkede ve hangi ligde yaşandığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Görüntülerin kaynağı ve taraflarla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

