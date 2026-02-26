Boş kaleye gol atamayınca kendi takım arkadaşlarından dayak yedi
Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, boş kaleye gol atamayan bir futbolcunun takım arkadaşları tarafından darbedildiği anlar viral oldu.
Nerede ve hangi organizasyonda çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir futbolcunun kaçırdığı golün ardından takım arkadaşları tarafından darbedildiği anlar yer aldı.
Kısa sürede yayılan video, futbolseverler arasında büyük tepki topladı. Oyuncuya yönelik fiziksel müdahale sosyal medyada sert eleştirilere neden olurken, olayın hangi ülkede ve hangi ligde yaşandığına dair net bir bilgi paylaşılmadı. Görüntülerin kaynağı ve taraflarla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.