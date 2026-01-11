Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü

Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan Galatasaray'ın transfer için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY İÇİN STANBUL'A GELDİ

Galatasaray, transferinde anlaşmaya vardığı 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'i cuma günü İstanbul'a getirmişti.

SCHRODER'DEN İDDİA: TEKLİF ALMADIK

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Galatasaray'ın anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rouven Schröder, genç oyuncunun Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşarak, "Can Armando Güner'in İstanbul'a gitmesi bizi şaşırttı çünkü kulübümüze ulaşan resmi bir teklif olmadı. Onun için teklif yapmadan İstanbul'a götürdüler. Kesinlikle teklif almadık. Bizimle iletişime geçmek isteyenler için tüm telefon ve e-posta bilgilerimiz kulübün internet sitesinde yer alıyor.' dedi.

İZİN İDDİASI GÜNDEMDE

Öte yandan Alman basınından Rheinische Post'ta yer alan habere göre; 18 yaşındaki hücum oyuncusu hastalık izni alarak U19 takımıyla antrenmanlara katılmadı ve transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İstanbul'a geldi. Bu durumun Borussia Mönchengladbach yönetiminde rahatsızlık yarattığı dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.