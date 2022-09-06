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Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladı! Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı yok ettiler

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti. Trabzonspor'u eleyerek Devler Ligi'ne giden Norveç ekibini deviren Alman devinde, Gio Reyna yaptığı 2 asistle karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu gece oynanan karşılaşmalarla başladı. G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Kopenhag, Signal-Iduna Park'ta karşı karşıya gelirken, mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladı! Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı yok ettiler

DORTMUND, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE 3 PUAN İLE BAŞLADI

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Reus, 42. dakikada Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti. 2 ve 3. golün asistlerini ise Gio Reyna yaptı. Bu sonuçla Alman devi Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlarken, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladı! Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı yok ettiler

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başladı! Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı yok ettiler

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Borussia Dortmund Kopenhag Spor Haberler

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