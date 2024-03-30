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Borussia Dortmund, Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etti

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Ligde Borussia Dortmund, Bayern Münih'i deplasmanda 10 yıl sonra mağlup ederek rakibine karşı 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. İki ezeli rakibin mücadelesinde kazanan 2-0 ile Dortmund oldu. Maça hızlı başlayan konuk ekip 10. dakikada Adeyemi ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. 83. dakikada Ryerson'un golüyle farkı 2'ye çıkaran Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar puanını 53'e yükseltirken, Bayern Münih 60 puanda kaldı ve lider Leverkusen'le arasındaki fark 13'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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