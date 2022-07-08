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Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak

AA - Süleyman Elçin - Spor
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Borussia Dortmund, Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacaklarını açıkladı.

Alman kulübünün sosyal medya hesabından "Nuri Şahin ziyarete geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.00'de Brackel'deki antrenman sahasında eski futbolcuları Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor ile hazırlık maçı oynanacağı kaydedildi.

Nuri Şahin de bu açıklamaya sosyal medya hesabından "Eve dönmek için sabırsızlanıyorum." cevabını verdi.

AA / Süleyman Elçin - Spor

Borussia Dortmund Antalyaspor Bundesliga Nuri Şahin Spor Haberler

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