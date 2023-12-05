Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak

Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda yarın Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bornova 1877, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Diyarbakır bölgesinden Lütfullah Aslan yönetecek. Aslan'ın yardımcılıklarını Harun Reşit Güngör ve İsmail Ertunç yapacak. Maçın dördüncü hakem ise Sercan Karaca olacak.

Kupaya 1. Tur'dan başlayan Bornova 1877, 1. Tur'da Akhisarspor'u, 2. Tur'da Adıyaman FK'yı, 3. Tur'da ise Karacabey'i eleyerek Gençlerbirliği'nin rakibi oldu. Gençlerbirliği ise kupaya 3. Tur'da Burdur MAKÜ'yü eleyerek 4. Tur'a yükseldi. - İZMİR