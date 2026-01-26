Haberler

Bornova 1877 tırmanıyor

Güncelleme:
3. Lig 4. Grup'ta Bornova 1877, deplasmanda İzmir Çoruhlu'yu 90. dakikada attığı golle 1-0 yenerek, kümede kalma umutlarını artırdı. Turan Ali Demirci, sakatlık sonrası geri döndüğü maçta kritik bir gole imza attı.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda İzmir Çoruhlu'yu 1-0 yenen Bornova 1877, 2'de 2 yaparak kümede kalma umutlarını artırdı. Düşme hattının averajla üzerinde yer alan İzmir ekibinde galibiyet golünü 90'ıncı dakika atan Turan Ali Demirci sahalara müthiş bir geri dönüş yaptı. Yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından aylarca forma giyemeyen 23 yaşındaki oyuncu, 263 gün sonra sahalara döndü. Uzun ayrılığın ardından formasına kavuşan Turan Ali son dakikada attığı golle takımına altın değerinde 3 puanı kazandırdı. 15 puana yükselen İzmir temsilcisi bu hafta sonuncu Nazillispor'u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

