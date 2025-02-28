Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor iddiası

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmeleri sonuca başladığı iddia edildi.

TESLA'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE'YE SPONSOR

Ülker ile mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öne sürüldü. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir ödeme yapacağı belirtildi.

BORCUN 6'DA 1'İ: 5 YIL İÇİN 3 MİLYAR TL

Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği iddia edilen bilgilere göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 3 milyar TL'ye denk geliyor. Bu para, yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan Fenerbahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan bu iddianın üzerine Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir. Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin stat sponsorluğundan dev bir gelir elde etmesi bekleniyor.