Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil

Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor iddiası

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu sezon sonunda Ülker ile olan stadyum anlaşması bitecek olan Fenerbahçe yeni isim sponsorluğu için Çin şirketi BYD ile anlaştığı ev ünlü otomotiv şirketinin yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık (3 milyar TL) ön anlaşmayı imzaladığı iddia edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise anlaşmanın söz konusu olmadığı ve çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmeleri sonuca başladığı iddia edildi.

TESLA'NIN RAKİBİ FENERBAHÇE'YE SPONSOR

Ülker ile mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öne sürüldü. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir ödeme yapacağı belirtildi.

BORCUN 6'DA 1'İ: 5 YIL İÇİN 3 MİLYAR TL

Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği iddia edilen bilgilere göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 3 milyar TL'ye denk geliyor. Bu para, yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan Fenerbahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA: ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan bu iddianın üzerine Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bugün basında yer alan, Kulübümüzün stat isim sponsorluğu konusunda anlaşma yaptığına dair bazı haberler üzerine bu açıklamayı yapıyoruz. Kurum ismi ve sponsorluk ücretleri verilerek kesinleşmiş gibi haberleştirilen stadyum isim sponsorluğu konusunda yer alan bu haberlerin aksine şu ana kadar gerçekleşen bir anlaşma söz konusu değildir. Kulübümüzün stadyum isim sponsorluğu ile ilgili çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'nin stat sponsorluğundan dev bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 3 milyar TL'lik dev sponsor iddiası
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
img

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın
img

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

fenerin hiç sponsorundan alışveriş yapmıyorum, milyonlarca Galatasaraylının boykotunu görürsünüz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıghost:

olması gerektiği gibi...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

rakamda doğrudur yok ts de geçen yıl 1.5milyar tl anlaşmıştı papara ile.. benim sıkıntı gördüğüm futbol endüstrisinde bu derece anormal paraların dönmesi bu derece anormal paralar kazanılması hele ki ülkede asgari ücret 22 bin tl iken

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Fener yönetimi işte başarısızlığı böyle örtecek. Şunu yaptık bunu yaptık vb...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı

Galatasaray'a tazminat davası açtı
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.