Borç batağındaki "Dört büyükler" yeni sezona 56 transferle girdi

Türk futbolunun "Dört büyükler"i toplamda 23,34 milyar lira borç ve 16,09 milyar liralık negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etmekten imtina etmedi.

Türk futbolunun "Dört büyükler"i toplamda 23,34 milyar lira borç ve 16,09 milyar liralık negatif öz kaynaklarına rağmen çok sayıda oyuncuyu yüksek bedellerle transfer etmekten imtina etmedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ekonomik olarak borca batık pozisyonda bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yeni sezonun ilk transfer döneminde toplam 56 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Son 5 sezonda 295 oyuncu transfer eden "Dört büyükler"de; Trabzonspor 16, Fenerbahçe 15, Galatasaray 14 ve Beşiktaş 11 yeni transferle 2023-2024 sezonuna girdi.

Böylece 5,5 sezonda "Dört büyükler"in transfer sayısı 351'e yükseldi.

"Dört büyükler"in son 5 sezon ve yeni sezonun ilk dönemindeki transfer sayıları şöyle:

DÖRT BÜYÜKLERİN TRANSFER SAYILARI 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Ara Toplam *23/24 Toplam Fenerbahçe 17 14 22 10 18 81 15 96 Trabzonspor 7 23 15 18 14 77 16 93 Galatasaray 13 17 12 15 17 74 14 88 Beşiktaş 11 10 13 11 18 63 11 74 Toplam 48 64 62 54 67 295 56 351

Son 5 sezonda toplam 11 milyar 176 milyon lira zarar ettiler

"Dört büyükler"in mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor.

Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda.

Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor.

Galatasaray'ın 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattığı son 5 sezonda Trabzonspor'un zararıysa 1 milyar 884 milyon lira.

"Dört büyükler"in son 5 sezondaki gelir gider tablosuna göre zararları şöyle:

DÖRT BÜYÜKLER SON 5 SEZON ZARAR TABLOSU / MİLYAR ? 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 TOPLAM Beşiktaş 0,437 0,605 0,581 1,026 0,68 3,329 Fenerbahçe 0,578 0,482 0,522 0,835 0,653 3,07 Galatasaray 0,092 0,198 0,611 0,759 1,233 2,893 Trabzonspor 0,066 0,036 0,231 0,528 1,023 1,884 Toplam 1,173 1,321 1,945 3,148 3,589 11,176

Geçen sezon sonu itibarıyla toplam borç 23,34 milyar lira

"Dört büyükler"in 2022-2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre 23,34 milyar lira.

Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor.

Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var.

Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Öz kaynaklar 16,09 milyar lira negatifte

"Dört büyükler"de öz kaynaklar toplamı 16 milyar 90 milyon lira negatifte yer alıyor.

Kulüplerin 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın toplam varlıkları, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacaklar hariç 7,25 milyar lira.

Bir başka deyişle kulüplerin toplam varlıklarıyla, toplam borçlarının farkı, 31 Mayıs 2023 itibarıyla -16,09 milyar lira, döviz karşılığı ise yaklaşık 730 milyon avro.

Bu bağlamda en fazla açığı bulunan kulüp Beşiktaş. Siyah-beyazlıların 5,89 milyar liralık borç karşısında 1,16 milyar liralık varlıkları mevcut ve öz kaynakları -4,73 milyar lira (214,5 milyon avro.)

Fenerbahçe'de 6,16 milyar liralık borca karşın toplam varlıklar 1,52 milyar lira ve öz kaynaklar -4,64 milyar liraya (210,4 milyon avro) ulaşmış durumda.

Borcu 7,53 milyar lira, toplam varlıkları 3,14 milyar lira olan Galatasaray'da öz kaynaklar -4,39 milyar lirada (199,1 milyon avro) bulunuyor.

Trabzonspor'da ise 3,76 milyar lira borç ve 1,43 milyar liralık varlık uyarınca öz kaynaklar, -2,33 milyar lirada (105,7 milyon avro.)

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