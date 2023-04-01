Kaçan balık büyük oldu! Augsburg, Berisha için harekete geçti

Alman ekibi Augsburg, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha'nın bonservisini almak istiyor. Berisha'nın transferinden Fenerbahçe 4 milyon avro gelir elde edecek. Augsburg, Mergim Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak. Başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha için satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Kulüp üst yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine açıklama yaptı.

"VAKTİNDE YAPACAĞIZ"

24 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip, "Ancak bunu vaktinde yapacağız." değerlendirmesini yaptı. Reuter, Berisha'nın olumlu gelişmesinin başka kulüplerin ilgisini çekebileceğiyle ilgili, "Olağanüstü bir şey ortaya çıkarsa ve oyuncu bir sonraki adımı atmak isterse, bununla meşgul oluruz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE 4 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'a transfer edilen Berisha, bu sezon oynadığı 19 maçta 9 gol attı. Almanya Milli Takımı'na da çağrılan Berisha, Peru ve Belçika ile oynan maçlarda süre aldı. Kiralama anlaşmasına göre, Berisha'nın bonservisini almak için Augsburg'un Fenerbahçe'ye 4 milyon avro ödemesi gerekiyor.