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Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'e biçtiği değer dudak uçuklatacak cinsten

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Fenerbahçe, Avrupa kulüplerini peşine takan milli yıldızı İsmail Yüksek'in bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki orta sahanın olası satışından en az 20 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Kanarya, İsmail'in maaşına da iyileştirme yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi. Bu gelişmeler üzerine sarı-lacivertli takım da harekete geçerek İsmail Yüksek'in bonservisini belirledi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

İzlanda maçındaki performansıyla adından söz ettiren, sezona da formda bir giriş yapan başarılı orta saha için ilgi artıyor. Yaz başında Atletico Madrid'in 3 milyon euro kiralama teklifini sezon başında reddeden sarı-lacivertli yönetim, 25 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon euroluk bonservis bekliyor. İsmail ile Lyon, Marsilya ve Alman kulüpleri de ilgileniyor.

MAAŞINA DA ZAM YAPILACAK

Sarı lacivertli yönetim İsmail Yüksek'e gösterilen ilgiye karşı harekete geçmiş durumda. İsmail'in maaşının iyileştirilmesi kararı alan Fenerbahçe, 25 yaşındaki orta sahaya zam yapılacak. Kendi bölgesine Sofyan Amrabat'ın alınmasını da dert etmeyen milli yıldız, forma için rekabete hazır olduğunu teknik heyete bildirdi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

İsmail Yüksek, 2020 yazında 3. Lig takımı Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli forma altında 87 maçta çıkan İsmail, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki milli yıldızın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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