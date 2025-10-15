Haberler

Bomba takımlar var! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bomba takımlar var! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi halinde 2026 Dünya Kupası play-off turuna katılacak. Türkiye'nin 1. torbada yer alması büyük olasılık, bu da güçlü rakiplerle eşleşme riskini azaltacak. Olası rakipler arasında İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda ve Moldova öne çıkarken, play-off yarı finalleri Mart 2026'da oynanacak. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Eğer Ay-yıldızlı ekip E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa, Avrupa elemelerinde grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın yer alacağı play-off turuna katılacak.

Play-off turunda toplam 16 takım, tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatında mücadele edecek. Yarı finaller 26-28 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 29-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Kazanan dört ülke, Avrupa kıtasından Dünya Kupası bileti alacak.

TÜRKİYE 1. TORBADA YER ALABİLİR

Güncel puan durumuna göre A Milli Takım'ın 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95 olarak değerlendiriliyor. Bu senaryoda Türkiye, ilk turu evinde oynayacak ve güçlü takımlarla eşleşme olasılığını önemli ölçüde azaltacak. 1. torbada yer alan Türkiye'nin ilk maçta rakibi, 4. torbadan gelecek takımlar arasından biri olacak.

MUHTEMEL TORBALAR VE OLASI RAKİPLER

4. Torba (İlk turda olası rakipler):

  • İsveç
  • Kuzey Makedonya
  • Kuzey İrlanda
  • Moldova

2. Torba (Final etabında karşılaşabileceğimiz takımlar):

  • Polonya
  • İskoçya
  • Macaristan
  • Çekya

3. Torba (Final aşamasında olası diğer rakipler):

  • Romanya
  • Slovakya
  • Slovenya
  • Arnavutluk

Bu senaryoya göre Türkiye, İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşme riskinden uzak olacak.

GÜNCEL MUHTEMEL PLAY-OFF KATILIMCILARI

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi durumunda güncel tabloya göre rakipleri şöyle:

UEFA Uluslar Ligi'nden katılacak takımlar:

  • Galler
  • Romanya
  • İsveç
  • Kuzey İrlanda

Avrupa Elemeleri grup ikincileri:

  • Slovakya
  • Kosova
  • İskoçya
  • Ukrayna
  • Macaristan
  • Polonya
  • Bosna-Hersek
  • İtalya
  • Kuzey Makedonya
  • Arnavutluk
  • Çekya
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek

Şara'dan Rusya'ya ilk ziyaret! Talebi Putin'i hayli kızdıracak cinsten
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz

Eurovision'da ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

moldova dışında birde irlanda dışında hiç birisini eleyemezler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyazBulut:

Moldova'ya bak sen nereler de geziyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
DEM Partili Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı

Pervin Buldan tepki çeken sözlerinden geri adım attı
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.