Bomba takımlar var! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yolunda büyük bir avantaj yakaladı. Eğer Ay-yıldızlı ekip E Grubu'nu ikinci sırada tamamlarsa, Avrupa elemelerinde grup ikincileri ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takımın yer alacağı play-off turuna katılacak.

Play-off turunda toplam 16 takım, tek maç üzerinden oynanacak yarı final ve final formatında mücadele edecek. Yarı finaller 26-28 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 29-31 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Kazanan dört ülke, Avrupa kıtasından Dünya Kupası bileti alacak.

TÜRKİYE 1. TORBADA YER ALABİLİR

Güncel puan durumuna göre A Milli Takım'ın 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95 olarak değerlendiriliyor. Bu senaryoda Türkiye, ilk turu evinde oynayacak ve güçlü takımlarla eşleşme olasılığını önemli ölçüde azaltacak. 1. torbada yer alan Türkiye'nin ilk maçta rakibi, 4. torbadan gelecek takımlar arasından biri olacak.

MUHTEMEL TORBALAR VE OLASI RAKİPLER

4. Torba (İlk turda olası rakipler):

İsveç

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

Moldova

2. Torba (Final etabında karşılaşabileceğimiz takımlar):

Polonya

İskoçya

Macaristan

Çekya

3. Torba (Final aşamasında olası diğer rakipler):

Romanya

Slovakya

Slovenya

Arnavutluk

Bu senaryoya göre Türkiye, İtalya, Ukrayna ve Galler gibi güçlü takımlarla eşleşme riskinden uzak olacak.

GÜNCEL MUHTEMEL PLAY-OFF KATILIMCILARI

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi durumunda güncel tabloya göre rakipleri şöyle:

UEFA Uluslar Ligi'nden katılacak takımlar:

Galler

Romanya

İsveç

Kuzey İrlanda

Avrupa Elemeleri grup ikincileri: