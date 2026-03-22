Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
Galatasaray forması giyen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in 1. Lig ekibi İstanbulspor'u satın almak istediği iddia edildi.
Galatasaray'a transferiyle dünya çapında ses getiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu kez saha dışındaki bir hamlesiyle gündeme oturdu.
OSIMHEN İSTANBULSPOR'U SATIN ALMAK İSTİYOR
Africa Foot'ta yer alan habere göre; 25 yaşındaki yıldız futbolcu Victor Osimhen, Nijerya ile Türkiye arasında dev bir futbol köprüsü kurmak adına harekete geçti. Bu doğrultuda Osimhen'in 1. Lig ekibi İstanbulspor'u satın almak istediği iddia edildi.
GİRİŞİMİN ARKASINDAKİ NEDEN
Haberde, Osimhen'in projenin ilk adımı olarak Nijerya'da özel bir futbol şubesi ve akademi açacağı, bu sayede Nijerya'daki potansiyelli ve yetenekli futbolcuların erken yaşta keşfedilerek özel bir eğitimden geçirmeyi hedeflediği belirtildi. Oluşturulacak bu sisteme göre; Nijerya'daki altyapıda yetişip gelişen genç oyuncular, profesyonel futbola geçişi ve ilk Avrupa deneyimini İstanbulspor formasıyla yaşayacak.
ÖN GÖRÜŞMELER GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Osimhen'in danışmanlarının kulübün mali yapısını incelediği ve ön görüşmelerin gizlilikle yürütüldüğü sızan bilgiler arasında.