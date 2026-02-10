Haberler

Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak

Lionel Messi'nin, Inter Miami sonrası Barcelona'ya dönerek kulüp yönetiminde yer almayı ve ilerleyen dönemde başkanlık seçimlerinde aday olmayı ya da bir adayı desteklemeyi planladığı iddia edildi.

MLS ekibi Inter Miami'de kariyerini sürdüren Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında Barcelona'yla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

MESSI'DEN BAŞKANLIK SEÇİMİ HAMLESİ

Fichajes'te yer alan habere göre Lionel Messi'nin, beş yıl sonra yapılması planlanan Barcelona başkanlık seçimlerinde aday olmayı ya da aday olacak bir isme destek vermeyi düşündüğü öne sürüldü. İddiaya göre Messi, kulübün geleceğinde söz sahibi olma fikrine sıcak bakıyor.

BARCELONA'YA GERİ DÖNME PLANI

Haberde, 38 yaşındaki Arjantinli süper yıldızın Inter Miami ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona'ya yeniden yerleşmeyi ve kulüp yönetiminde aktif rol almayı planladığı da belirtildi. Messi'nin, futbolu bıraktıktan sonra da Barcelona ile bağını koparmak istemediği ifade edildi.



