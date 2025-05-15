Bomba iddia! Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı

Bomba iddia! Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı
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Bomba iddia! Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı ile ön anlaşma yaptı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçeceği öğrenildi. Mourinho'nun Portekiz Futbol Federasyonu ile ön anlaşma yaptığı ve haziran ayında oynanacak Uluslar Ligi finallerinin ardından milli takımın yeni teknik direktörü olabileceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de zirvenin 8 puan uzağında kalan ve şampiyonluk ümidini mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyor. Sarı-lacivertliler ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan ve yönetim tarafından devam edeceği açıklanan deneyimli çalıştırıcı için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

"ÖN ANLAŞMA İMZALADI" İDDİASI

HT Spor'un haberine göre, Jose Mourinho, Portekiz Futbol Federasyonu'yla ön anlaşma gerçekleştirdi. Ön anlaşmanın haziran ayının başında oynanacak Uluslar Ligi maçlarının ardından hayata geçirilmesi hedefleniyor. Öte yandan haberin detayında Portekiz Futbol Federasyonu'nun Mourinho için Fenerbahçe'ye herhangi bir tazminat ödemek istemediği kaydedildi.

Ahmet Selim Kul, flaş gelişmeyle ilgili, "Buradaki asıl plan şuydu: Mourinho ile Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026'da biteceği için 2026 yılından itibaren başlayan bir anlaşma yapacaktı. Fakat burada Portekiz Futbol Federasyonu'nun fikrini değiştiren bir gelişme yaşandı; Ronaldo faktörü...

Çünkü Portekiz Milli Takımı için Ronaldo konusu yönetilmesi zor bir sürece döndü. Portekzi Futbol Federasyonu bu sürecin altından 'ismiyle' kalkabilecek, Ronaldo isminin gücüyle mücadele edebilecek tek ismin Mourinho olduğuna inanıyor. Federasyon bu nedenle bu anlaşmayı 2026'dan bu yaza çekmeye karar verdi.

Ancak Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödemek istemiyor. Mourinho da bu gelişme üzerine Fenerbahçe ile karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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